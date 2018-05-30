Analiz yapamayan LGS matematik sorularını çözemiyor

Özel bir eğitim kurumunda çalışan matematik öğretmeni Yunus Emre Yılmaz, bu soruların geçmiş yıllarda sorulanlardan farklı olduğunu söyledi.

Tablo ve grafik yorumlamanın, soruya ait metni okuyup anlamanın ve muhakeme yapmanın önem kazandığını belirten Yunus Emre Yılmaz "Bunlar problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç gibi becerileri ölçecek nitelikte sorular. Böylelikle öğrencilerin son yıllarda alıştığı ölçme tekniği ve soru kalıplarından ziyade yeni bir ölçme değerlendirme tekniğine geçilmesi amaçlanmış" dedi

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) bu yıl ilk kez düzenlenecek. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ani sistem değişikliğine gidince, öğrencilerin ve velilerin kafasında yeni sisteme dair birçok soru işareti belirdi.

Bunların başında da sınava hazırlık için gerekli kaynak ihtiyacı yer alıyor. Yunus Emre Yılmaz konuyla ilgili önemli detaylar hakkında bilgiler verdi.

"YAYIN KURULUŞLARI SİSTEME ALIŞMIŞ DEĞİL"

Yunus Emre Yılmaz, "Örnek soruları inceleyerek bu sorulara göre kaynaklarını revize etmeye çalışan yayın kuruluşları değişikliğe hâlâ tam olarak ayak uydurmuş sayılmazlar. Bundan dolayı öğrencilerin özellikle matematik sınavına hazırlanmak için başvurduğu kaynaklar olabildiğince birbirinden farklı soru tarzları ve zorluk derecesine sahip sorulardan oluşuyor. Bu durum ise öğrencilerin katıldığı her deneme sınavında farklı netice almalarına ve motivasyonlarını ciddi ölçüde kaybetmelerine neden oluyor" diye konuştu.

"YENİ ÖLÇME VE BİÇME TEKNİĞİ AMAÇLANMIŞ"

Öğretmen Yunus Emre Yılmaz, Yeni sınavın örnek sorularında bu anlayıştan tamamen vazgeçilmiş. MEB tarafından yayınlanan 10 adet örnek matematik sorusu incelendiğinde konu olarak 8’inci sınıf matematik müfredatını kapsadıkları ve buna bağlı kazanımların baz alındığı görülüyor. Bu sorularla adayların önceki yıllarda edindiği matematiksel birikim ile matematik okur-yazarlığı ölçmek amaçlanıyor. Sorularda tablo ve grafik yorumlamanın, soruya ait metni okuyup anlamanın, muhakeme yapmanın önemi artırılmış. Bunlar problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç gibi becerileri ölçecek nitelikte sorular. Böylelikle öğrencilerin son yıllarda alıştığı ölçme tekniği ve soru kalıplarından ziyade yeni bir ölçme değerlendirme tekniğine geçilmek amaçlanmış" değerlendirmesinde bulundu.

"SINAV ZOR OLMAYACAKTIR"

Yunus Emre Yılmaz, öğrencilerin 5’inci, 6’ncı ve 7’nci sınıflarda edindiği kazanımların bu oluşturulmaya çalışılan yeni ölçme sisteminden farklı olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, "Özellikle bazı yayıncılar dozu iyice kaçırmış durumda ve öğrencilere seviyelerinin çok üstünde sınavlar uyguluyor. Velilerimiz, çocuklarının kendilerine verilen bazı matematik deneme sınavlarında 20 soruyu 30 dakikada çözüp 19-20 doğru cevap verirken, bazı sınavlarda ise 30 dakikada 10 tane soruyu yanıtlayabildiklerini ve onlardan da ancak 3-4 tanesinin doğru olduğunu, dolayısıyla da hangi sonucu baz almaları gerektiğini bilemediklerinden şikayet ediyorlar. Örnek sorulardan yola çıkarsak bazı sorular zor değil ama biraz daha zaman alıcı ve alışılagelmişin dışında karmaşık olacak. Fakat abartıldığı gibi de zor olmayacaktır" şeklinde konuştu.

LGS SIRALAMA SINAVI OLACAK

Çocukların veya anne-babaların panik yapmasına gerek olmadığının altını çizen Yunus Emre Yılmaz, "Çünkü öğrencilere soru başına 1.5 dakika olmak üzere matematik testinin tamamı için 30 dakikalık bir süre veriliyor.

Dolayısıyla sınav sorularını hazırlayanlar bunu göz önünde bulundurarak sınav sorularını öğrencilerin 30 dakikada çözebileceği şekilde ayarlayacaktır. Ayrıca en nihayetinde LGS bir sıralama sınavı olacak. Yani öğrenciler nitelikli liselere aldıkları puandan ziyade rekabet ettikleri rakipleri arasında bulundukları sıraya göre yerleşecekler. Bu sebeple motivasyonlarını kaybetmesinler. Sınav zor olursa katılacak her aday için zor olacak. Son günler özellikle öğrencilerin motivasyonlarını kaybetmemeleri yönünden oldukça önemli" dedi.