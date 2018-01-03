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ANAP: Abdullah Gül ile görüştük

Abdullah Gül ile görüştüklerini doğrulayan ANAP yetkilileri, görüşmede fikir alışverişinde bulunulduğunun altını çizdi.

Haber Merkezi | 03.01.2018 - 11:08..
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ANAP: Abdullah Gül ile görüştük

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ANAP ile görüşme yaptığına dair iddialar ortaya atıldı.

Anavatan Partisi, Twitter'dan "Anavatan Partisi hiçbir siyasi kişi ve partiye angaje değildir" başlıklı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Abdullah Gül ile yapılan görüşme doğrulandı,  fikir alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

"YEŞİL IŞIK YAKTIĞIMIZ ANLAMINA GELMEZ"

ANAP'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Her kesimden her kişi ve kurumla görüşmeler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu herhangi bir kişi ve kuruma yeşil ışık yaktığımız anlamına gelmez.

"FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR..."

11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ile yapılan görüşme de ülke sorunlarına ilişkin görüş alışverişi  ve kendilerinin tecrübe ve birikimlerinden yararlanma mahiyetindedir. Bu anlamda fevkalade verimli bir görüşme gerçekleştirilmiştir."

ANAP: Abdullah Gül ile görüştük

 

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