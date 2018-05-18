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Anastasiadis AB'ye Türkiye'yi şikayet etti

AB yetkililerine Türkiye'yi şikayet eden Rum lider Anastasiadis, Kıbrıs'ta Türkiye'nin garantörlüğünün sona erdirilmesini istedi.

Haber Merkezi | 18.05.2018 - 13:59..
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Adalet Bakanlığı, Fetullah Gülen ile ilgili olarak bugüne kadar yedi ayrı iade talepnamesi olduğunu söyleyerek CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin dile getirdiği iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi. Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesi'nde konuştu.

Sofya'da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde konuşan Nikos Anastasiadis, "Türkiye gibi ülkeler azınlıkların korunması bahanesiyle aslında bölgenin istikrarını tehdit ediyor" iddiasında bulundu.

Anastasiadis AB'ye Türkiye'yi şikayet etti

TÜRKİYE'DEN ENDİŞE DUYUYOR

Anastasiadis, "Durumu endişeyle takip ediyoruz ve özellikle Türkiye gibi bazı devletlerin oynamaya çalıştıkları rolü ve bu rolün Batı Balkanlar ile geniş bölge için ne derece istikrarsızlaştırıcı olarak faaliyet gösterebileceğini ele almakla yükümlüyüz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜ SONA ERDİRİLSİN"

AB yetkililerine Türkiye'yi şikayet eden Anastasiadis, Kıbrıs'ta Türkiye'nin garantörlüğünün sona erdirilmesini istedi. "Halklarımızın barış, istikrar ve refahını garanti edebilecek tek güvenilir ortak Avrupa Birliği'dir" ifadelerini kullanan Anastasiadis, "Hiçbir üçüncü güç, geniş bölge için umut verici bir yarın sağlayamaz ve hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Avrupa Birliği'nin faaliyetleri sayesinde üçüncü tarafların müdahale olasılığını nasıl önlediğini görmesi gerekir" diye konuştu.

Rum medyası da 'Türkiye'nin (Batı Balkanlar'a) sızması önlensin' manşetleriyle haberi duyurdu.

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