taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.667
USD
3,8651
EURO
4,0919
ALTIN
148,12
PETR
55,3200

Anayasa değişikliğinde 4. madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin ikinci maddesi 343 oyla kabul edildi.

Haber Merkezi | 12.01.2017 - 01:44
  1. Haberler
  2. Gündem
Anayasa değişikliğinde 4. madde kabul edildi

343 EVET,  139 HAYIR OYUYLA KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin dördüncü maddesine 343 kabul, 139 ret oyu verildi. Geçersiz 2, boş 2 oy belirlendi.

Anayasa değişikliğinde 4. madde kabul edildi

4. MADDE

Söz konusu madde ile Anayasa'nın "TBMM'nin seçim dönemi" başlıklı maddesi, "TBMM ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi" olarak değişiyor.

Değişiklik; seçimlerin 4 yılda değil 5 yılda bir yapılmasını, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de 5 yılda bir olmasını ve seçmenlerin iki seçim için aynı gün sandığa gitmesini, süresi biten milletvekilinin yeniden seçilebilmesini, Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılmasını öngörüyor.

Anayasa değişikliğinde 4. madde kabul edildi

5. MADDE

5'inci madde ise Meclis'in görev ve yetkilerine düzenleme getiriyor. Tartışmalara yol açan madde ile bakanlar ve Bakanlar Kurulu'nu denetleme yetkisi Meclis'in elinden alınıyor.

Bu madde ile ayrıca, Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermesi de yasamanın görev ve yetkileri arasından çıkarılıyor.

Anayasa değişikliğinde 4. madde kabul edildi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ölüm Meleğinin Mengele'in kemikleri ders malzemesi oldu

Ölüm Meleğinin Mengele'in kemikleri ders malzemesi oldu

10
Amerikalı komutan: TSK'nın eğittiği güçler Musul'u tutar

Amerikalı komutan: TSK'nın eğittiği güçler Musul'u tutar

13
Brezilya'da Maracana Stadyumu yağmalandı

Brezilya'da Maracana Stadyumu yağmalandı

1
Porto Riko'da milyon dolarlık kaçak saatler yakalandı

Porto Riko'da milyon dolarlık kaçak saatler yakalandı

7
Devlet Bahçeli'den açıklamalar

Devlet Bahçeli'den açıklamalar

2
TBMM'de Anayasa değişikliğinde 4. madde oylaması

TBMM'de Anayasa değişikliğinde 4. madde oylaması

0
Batman’da polise saldırıya hazırlanan terörist yakalandı

Batman’da polise saldırıya hazırlanan terörist yakalandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM