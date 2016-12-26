Anayasa teklifinin 1. maddesi geçti

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan komisyon, tasarının maddelerini görüşmeye devam ediyor.

BİRİNCİ MADDEYLE İLGİLİ YETERLİLİK ÖNERGESİ KABUL EDİLDİ

AK Partili komisyon üyeleri Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu tarafından teklifin birinci maddesine ilişkin görüşmelerle ilgili yeterlilik önergesi verildi.

Komisyon Başkanı Mustafa Şentop, çalışmaların başından bu yana bugün hariç 3 dakika ve üzerinde konuşan milletvekili sayısının 80 olduğunu belirterek, yeterlilik önergesini oya sundu.

İKİNCİ MADDE GÖRÜŞÜLÜYOR

Yeterlilik önergesinin kabul edilmesinin ardından teklifin birinci maddesi de oylanarak kabul edildi. Görüşmeler, teklifin ikinci maddesi üzerinden devam ediyor.