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Andrey Baklanov: Kürt devleti söz konusu değil

Orta Doğu'daki Kürt sorunu hakkında konuşan Rus Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcısı Andrey Baklanov, Kürt devletinin kurulmasının olanaksız olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 29.01.2018 - 06:05..
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Andrey Baklanov: Kürt devleti söz konusu değil

ABD'nin destekleriyle Orta Doğu'da bir takım grupların Kürt devleti kurma vadiyle kullanıldığını dile getiren Baklanov, Amerika'nın bunu sadece Orta Doğu'da güçlenmek için yaptığını vurguladı.

Kürtlerin kendi hakları olarak iddia ettikleri topraklarda bile nüfus olarak kalabalık olmadığını söyleyen Andrey Baklanov, "En mantıklısı, müzakere formatlarının aranması gibi görünüyor" dedi.

Andrey Baklanov: Kürt devleti söz konusu değil

"SADECE KÜRTLERİN OLACAĞI BİR DEVLET ORGANİZESİ BAŞARILI OLMAZ"

Başta Suriye olmak üzere Kürtlerin tarihsel olarak kendilerine ait olduğunu düşündükleri topraklardaki Kürt nüfusunun çoğunluk olmadığını söyleyen Baklanov, "Bu bölgelerde bir arada yaşayan çeşitli halklar var, bazı yerlerde Kürt nüfusu ağır basarken, bazılarındaysa Araplar çoğunlukta. Bu durum, Kürtlerin bir devlet kurmasının başka bir soruna yol açacağı, böyle bir devletin içinde Arap azınlıkları sorununun ortaya çıkacağı anlamına geliyor. Sadece Kürtlerin olacağı bir devletin organize edilmesi konusunda başarılı olunmayacak, böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil, bu nedenle bir takım müzakere formatlarının aranması en mantıklı gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

Andrey Baklanov: Kürt devleti söz konusu değil

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