Angela Merkel'in Türkiye'yle ilgili endişeleri

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'deki AB Zirvesi çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Türkiye'yle yapılan sığınmacı anlaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Merkel, anlaşmaya bağlı kalacaklarını söyledi.

MERKEL'İ ENDİŞELENDİREN 3 KONU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin sınırına yuvalanan teröristlere yönelik düzenlediği başarılı Zeytin Dalı Harekatı'ndan rahatsız olduğunu daha önce açık bir şekilde ifade eden Merkel, sözlerini yineledi.

Almanya Başbakanı, "Afrin ile ilgili endişemizi dile getirdik. Akdeniz'de Kıbrıs'ın etrafındaki durum ve şu an Türkiye'de gözaltında tutulan 2 Yunan askeri ile ilgili olarak da." şeklinde konuştu.