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Angelina Jolie ayrılıktan sonra ilk kez konuştu

Brad Pitt'den ayrılan Jolie, ayrılık sürecinde aşk acısı çektiğini açıkladı.

27.07.2017 - 11:31
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Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Angelina Jolie ve Brad Pitt, 2016 yılının eylül ayında boşanmış ve ayrılık sürecinde birçok iddia ortaya atılmıştı.

Angelina Jolie ayrılıktan sonra ilk kez konuştu

"ÇOCUKLARIMDAN GİZLİ BANYODA AĞLIYORDUM"

Jolei'nin Vanity Fair'e verdiği röportajda, aktör Brad Pitt ile boşanmalarıyla ilgili bilinmeyen ayrıntıları anlattı. Zor günler geçirdiğini söyeyen Jolie, "Çocuklarımdan gizli banyoda ağlıyordum" dedi.

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ÇEKİMLER SIRASINDA KİLO VERDİ

Jolie, Pitt'le aralarındaki ilişkinin 2016 yazında, 'First They Killed My Father' filminin Kamboçya'daki çekimleri sırasında zayıflamaya başladığını söyledi.

Angelina Jolie ayrılıktan sonra ilk kez konuştu

"HAVADAN SUDAN KONUŞMAK İÇİN BİR ARAYA GELEN İNSANLAR GİBİYDİK"

Bu dönemi 'hayatının en zor zamanı' olarak tanımlayan oyuncu, aralarındaki ilişkiyi "Sadece havadan sudan şeyler konuşmak için bir araya gelen insanlar gibiydik" sözleriyle anlattı.

Jolie sözlerine "Böyle durumlarda çocukların gözleri önünde değil de duşta ağlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz emin olmasanız bile, onların her şeyin iyi olacağını düşünmeleri çok önemli" diye devam etti.

Angelina Jolie ayrılıktan sonra ilk kez konuştu

"ÇOCUKLARIMLA VAKİT GEÇİRDİM"

Jolie ayrıca yeni bir eve taşınmanın kendisi ve çocukları için büyük bir adım olduğunu belirtti ve herkesin aileyi bir arada tutabilmek için ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Ayrılığın üstesinden gelmek için kendisini ev işlerine adadığını söyleyen Jolie, "Çocuklarımla vakit geçirdim. Köpeklere baktım, bulaşıkları yıkadım ve çocuklarıma uyumadan önce masal okudum" diye konuştu.

 

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