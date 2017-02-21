Angelina Jolie çocuklarına örümcek yedirdi

Önceki gün BBC'ye verdiği röportajda Brad Pitt ile ayrılık sürecinde yaşadıklarını anlatan Jolie, bu kez de çocukları için pişirdiği örümcek kızartması ile konuşuluyor.

HEM KENDİSİ YEDİ HEM DE ÇOCUKLARINA YEDİRDİ

Jolie, Kamboçya'nın yerel lezzetlerinden birini kameralar karşısında pişirdi ve hem kendisi yedi hem de çocuklarına yedirdi.

ÖRÜMCEĞİ TAVADA KAVURDU

Ocağın başına geçen Jolie, ülkede pişirilip yenilen bir örümcek cinsini tavada kavurdu. Bu yemeği ilk deneyen de büyük kızı Shiloh oldu.

Kızına nasıl yemesi gerektiğini anlatan Jolie, daha sonra pişirdiği örümceklerden birini de kendisi yedi.