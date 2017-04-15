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Angelina Jolie Los Angeles'ta yeni bir eve taşınacak

Los Angeles'ın en gözde konumlarından birine taşınmayı planlayan Jolie, 25 milyon doları gözden çıkardı.

15.04.2017 - 16:36
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Angelina Jolie Los Angeles'ta yeni bir eve taşınacak

Kocası Brad Pitt'e boşanma davası açan Angelina Jolie, altı çocuğuyla birlikte yeni bir yerde yeni bir hayata başlamayı planlıyor.

Angelina Jolie Los Angeles'ta yeni bir eve taşınacak

25 MİLYON DOLAR ÖDEMEYE HAZIR

41 yaşındaki yıldız bunun için de kesenin ağzını açtı ve 25 milyon dolar ödemeye hazır olduğunu gözler önüne serdi.

Jolie, Hollywood'un efsane yapımcı ve yönetmenlerinden Cecil B. DeMille'in Los Angeles'ın en gözde konumlarından birinde yer alan malikanesinin yeni sahibi olmaya hazırlanıyor.

Angelina Jolie Los Angeles'ta yeni bir eve taşınacak

BÖLGEDEKİ YAPILARIN EN İYİSİ

ABD basınına yansıyan iddialara göre Jolie, bunun için 25 milyon doları gözden çıkardı.

Ünlü yıldızın satın almak istediği tarihi malikanenin bölgedeki yapıların en iyilerinden biri olduğu konuşuluyor.

Angelina Jolie Los Angeles'ta yeni bir eve taşınacak

6 YATAK ODASI 10 BANYO

Jolie'nin gözünü diktiği malikanenin altı yatak odası, 10 tane de banyosu bulunuyor. 1913 yılında inşa edilen malikanede 1959 yılındaki ölümüne kadar efsane yapımcı ve yönetmen Cecil B. DeMille yaşadı.

Angelina Jolie Los Angeles'ta yeni bir eve taşınacak

BÖLGEDE BİRÇOK ÜNLÜNÜN MALİKANESİ VAR

Malikanenin sahip olduğu özelliklerden biri de görkemli kütüphanesi. Bölgede malikane sahibi olan diğer ünlüler arasında Ellen Pompeo, Casey Affleck, Natalie Portman, Lauren Graham, Will.I.Am ve David Fincher da bulunuyor. İşte Angelina Jolie'nin "göz koyduğu" ve muhtemelen de yakında sahibi olacağı o efsane Hollywood malikanesinden kareler.

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