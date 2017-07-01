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Angelina Jolie ve Pitt'in kızları cinsiyet değiştiriyor

Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin 11 yaşındaki kızı Shiloh, tedaviye başladı.

01.07.2017 - 10:12
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Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin 11 yaşındaki kızı Shiloh ilk doğduğunda babasına olan benzerliği herkesi şaşırtmıştı. Shiloh şimdi de cinsiyet değiştirerek şaşırtmaya devam edecek.

Angelina Jolie ve Pitt'in kızları cinsiyet değiştiriyor

ONAY VERİLDİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre kendini erkek olarak hisseden Shiloh'un kararına saygı gösteren ailesi Angelina ve Brad küçük kızın tedavisi için onay verdi.

Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızı Shiloh

Angelina Jolie ve Pitt'in kızları cinsiyet değiştiriyor

İSMİNİ DE DEĞİŞTİRECEK

Saçlarını kesen ve erkek elbiseleri giyen Shiloh'un adını da John ya da Peter olarak değiştirmek istediği öğrenildi.

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