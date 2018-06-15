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Angelina Jolie çocuklarının velayetini kaybedebilir

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in 2 yıl süren boşanma davasına ait belgelerin sızdırılması Jolie için ağır bir bedele sebep olabilir.

Haber Merkezi | 15.06.2018 - 11:29..
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ABD'li haftalık magazin dergisi People Angelina Jolie ve Brad Pitt'in boşanma davasından belgeleri yayınladı.

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie ve Brad Pitt’in Maddox (16), Pax (14), Zahara (13), Shiloh (12) ile ikizler Knox ve Vivienne (9) adında 6 çocuğu bulunuyor.

Angelina Jolie çocuklarının velayetini kaybedebilir

PİTT VE ÇOCUKLARIN GÖRÜŞMESİNE SINIRLAMA

Belgelere göre Jolie, Pitt'in çocuklarla görüşmesine zaman sınırı koydu. Hakim ise bu sınırlamanın çocuklara zarar verdiğini belirterek, “Altı çocuğun her birinin babaları ve anneleriyle sağlıklı ve güçlü bir ilişki geliştirmeleri önemli.” ifadelerini kullanıyor.

"VELAYETİ RİSKE SOKUYORSUN"

Salı günü yayınlanan belgelere göre mahkeme başkanı, Jolie’yi birincil velayet sahibi olarak konumunu riske soktuğunun uyarısından bulundu.

People'ın bu yayımının ardından Jolie’nin basın sözcüsünden bir açıklama geldi.

Angelina Jolie çocuklarının velayetini kaybedebilir

"BENCİL NEDENLERDEN ÖTÜRÜ"

Sözcü, “Bu yanıltıcı sızdırma, çocukların çıkarına değil. Başından beri Angelina sadece çocuklarının sağlığı ve ihtiyaçlarına odaklandı, bu nedenle bu son duruşma oturumunun özel olarak yapılması çok önemliydi. Birinin, kendi bencil nedenlerinden ötürü, gizli ve mühürlü mahkeme kayıtlarının seçili bölümlerini, gerçekte olan şeyin yanlış ve adaletsiz bir resmini yaratması için sızdırdığı söylenebilir.” şeklinde konuştu.

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