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Ani Örenyeri UNESCO ile şahlandı

Kars'ta Türkiye-Ermenistan sınırında yer Binbir Kilise ve 40 Kapılı Şehir olarak adlandırılan antik şehir Ani Örenyeri, ziyaretçi akınına uğruyor.

AA | 05.08.2018 - 13:55..
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Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan, Kars'ın Arpaçay ilçesi yakınlarındaki antik şehir Ani Örenyeri'nin ziyaretçi sayısında, kentin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesinden sonra büyük artış yaşandı.

UNESCO MİRAS LİSTESİ'NDE

Dünya Kenti, Medeniyetler Beşiği, Binbir Kilise ve 40 Kapılı Şehir olarak da adlandırılan, 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yapan, 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran antik şehir, 15 Temmuz 2016'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

Ani Örenyeri UNESCO ile şahlandı

MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ

İlk yerleşimin milattan önce 3 binli yıllara dayandığı ve Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani, özellikle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındıktan sonra bölgeye çok sayıda turist çekmeye başladı.

ZİYARETÇİLERİN UĞRAK YERİ

Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslardan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Ani, her mevsim ziyaretçileri cezbediyor.

Dünya kenti Ani'ye gelen yerli ve yabancı turistler, bölgede Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi "Ebul Menucehr Camisi", "Amenaprgiç Kilisesi", "Ani", "Ani Katedrali", "Dikran Honentz Kilisesi", "Abugamir Pahlavuni Kilisesi" gibi eserlere yoğun ilgi gösteriyor.

Ani Örenyeri UNESCO ile şahlandı

"UNESCO'DA TANINMIŞ STATÜSÜ VAR"

Ani Örenyeri'ni gezen Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, yaptığı açıklamada, Ani Örenyeri'ni yıllar sonra gelip gezmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Fatma Ceren Yazgan, Ani'nin Kafkasya'da, bu bölgede, ortak tarihin çok önemli bir parçası olduğunu ifade ederek, "Gürcistan ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerin gelişiminde, tarih de bunun bir parçası. Ani bölgesel olduğu kadar Gürcistan ve Türkiye ilişkilerinin de bir parçası. Ani'nin UNESCO'da tanınmış olan bir statüsü var, bu çerçevede Ani'nin Gürcistan'da tanıtımını nasıl yapabiliriz, bunu keşfetmek için buradayım." dedi.

Ani Örenyeri UNESCO ile şahlandı

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