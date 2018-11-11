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Anıtkabir'de evlilik teklifi

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80’inci yılında erkek arkadaşı ile birlikte Anıtkabir’e gelen genç kadın, Ata'nın huzurunda gelen evlilik teklifiyle şaşkına döndü.

İHA | 11.11.2018 - 06:34..
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10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Ulu Önder’in ebedi istirahatgahını bir an olsun boş bırakmadı. Gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen Anıtkabir’e gelen çocuk, yaşlı, genç yüz binlerce insan, Ata’nın mozolesine karanfil bırakıp, dualar okudu.

Anıtkabir'de evlilik teklifi

HAKİMİYET KÜRSÜSÜ ÖNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

Ziyaret sırasında kız arkadaşına sürpriz yapan Umut Yıldız, herkesin takdirini kazandı. Yıldız, Atatürk’ün mozolesini ziyaret ettikten sonra Hakimiyet Kürsüsü’nün önünde diz çökerek kız arkadaşına evlilik teklif etti. Şaşkın bakışlarla sevgilisini izleyen Zeynep İbiş’in teklifi kabul etmesinin ardından mutlu çift Ata’nın huzurunda evlilik sözü verdi. Yüzüklerini taktıktan sonra sarılan çifti izleyenler mutluluklar diledi.

Anıtkabir'de evlilik teklifi

"ÇOK ŞAŞKIN VE MUTLUYUM"

10 Kasım’da Anıtkabir’i ziyaret etmek için Konya’dan geldiğini belirten Zeynep İbiş, “Çok şaşkın ve mutluyum. Bir yıldır birlikteyiz, 10 Kasım’da Anıtkabir’de evlilik teklifi almayı beklemiyordum” dedi.

Anıtkabir'de evlilik teklifi

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