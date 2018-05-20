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Anızdan çıkan yangında 200 hektar alan kül oldu

Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi Karıncalıdağ'da anız yakılmasından dolayı çıktığı iddia edilen yangında 200 hektar alan yandı.

İHA | 20.05.2018 - 21:11..
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Yangın saat 14.00 sıralarına Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi ile Karacasu ilçesi arasındaki Karıcalıdağ’da çıktı.

İki ayrı noktadan çıktığı ifade edilen yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve bir amfibi uçak havadan, çok sayıda arazöz, orman işçisi ve itfaiye ekibi de yerden müdahale etti.

ANIZ YAKARKEN ÇIKTI

Bir vatandaşın tarlasında anız yakması sırasında ormanlık alana sıçrayan alevler, sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormana ve diğer tarım arazilerine sıçradı.

Anızdan çıkan yangında 200 hektar alan kül oldu

Yangına Nazilli, Karacasu, Yenipazar, Kuyucak, Bozdoğan ve Efeler başta olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri destek verirken vatandaşlar da ellerine geçirdikleri kazma, kürek ve çalılarla yardım etmeye çalıştı. Yangının çevre köy ve mahallelere sıçramaması ve kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız olarak sürüyor.

Anızdan çıkan yangında 200 hektar alan kül oldu



Anızdan çıkan yangında 200 hektar alan kül oldu



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