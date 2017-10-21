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ANKA-S sınırları kaldırmaya geliyor

Türkiye, insansız hava aracı (İHA) sistemlerinde uydu kontrol yeteneğini devreye alarak bu teknolojideki iddiasını büyütecek.

21.10.2017 - 13:34
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ANKA-S sınırları kaldırmaya geliyor

Uydudan kontrol yeteneğiyle görev menzili binlerce kilometreye ulaşacak ANKA-S, bu yıl içerisinde envantere dahil olacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) tarafından geliştirilen ANKA-S, temmuz ayında ilk kez uydu kontrollü uçuşunu gerçekleştirdi.

Proje çalışmalarına 2013'te imzalanan sözleşmeyle başlanan ANKA-S için Savunma Sanayi Müsteşarlığı uzmanları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile kalifikasyon/kabul süreci yürütülüyor.

ANKA-S, tüm testleri tamamlandığında bu yıl içerisinde envantere girecek.

ANKA-S sınırları kaldırmaya geliyor

6 ARAÇLA AYNI ANDA GÖREV

ANKA-S hava aracının en önemli özelliklerinden birini, görüş hattı mesafesinin getirdiği kısıtlamaları ortadan kaldıracak uydu üzerinden kontrol yeteneğine sahip olması oluşturuyor.

Kalkış noktalarından başka bir yerde bulunan Operasyon Eğitim ve Simülatör Merkezi’ndeki kontrol istasyonlarına devirle birlikte 6 adet hava aracı aynı anda bu merkezden yönetilebilecek.

HABERLEŞMEYE MİLLİ KRİPTOLU KORUMA

ANKA-S sisteminin geliştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte birçok operasyonel özellik de sisteme eklenmiş oldu.

Hava aracının çevresel koşullara (sıcaklık, nem, yağmur ve benzeri) dayanımı artırılırken iniş ve kalkış rüzgar limitleri sınıfının en zorlayıcı şartlarına göre tasarlandı.

Harekat ortamının ve İHA'ların olmazsa olmaz özellikleri arasında yer alan haberleşme sistemlerine yönelik güvenlik artırımı da önemli artılardan biri olacak. ANKA-S’de bulunan telsiz ve ağ haberleşme sistemleri milli kriptolu sistemlerle korunurken, şifreleme metotlarıyla verinin düşmana veya istenmeyen eller geçmesini engellemeye yönelik önlemler alındı.

ANKA-S sınırları kaldırmaya geliyor

Milli olarak geliştirilmiş full HD çözünürlükte gece ve gündüz kamerası, düşük ışık kamerası, lazer işaretleyici ve lazer mesafe ölçücü sistemlerden oluşan keşif gözetleme sistemi yine ilk defa ANKA-S sistemiyle görev yapacak.

Muharebe arama kurtarma özellikleriyle farklı görevlere yönelik yetkinlik artırımı da sağlandı. Uzak görüntü terminallerinin geliştirilmesiyle, birlikler tarafından kolayca taşınabilen 10 kilogramdan hafif görüntü alımını sağlayan terminaller sayesinde 50 kilometreye kadar faydalı yük görüntüsü gerçek zamanlı olarak alınabilir hale geldi.

LAZERLE KONUM DÜZELTME

ANKA-S hava araçlarında GPS sisteminden bağımsız radarla iniş-kalkış yeteneğine ek olarak pozisyon verisi üreten kritik cihazlara lazerle "konum düzeltme” eklenerek uçuş sırasında oluşabilecek GPS kayıpları ve karıştırmaları için önlemler alındı.

Uçağın etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak da sistemin tüm bakım arayüzlerinde yapısal iyileştirmeler yapıldı.

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