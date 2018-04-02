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ANKA Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından tasarlanıp üretilen ANKA insansız Hava Aracı, Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. ANKA operasyonel ilk uçuşunu da gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 03:39..
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ANKA Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

Özellikle başta Akdeniz ve Ege başta olmak üzere Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda kullanılacak olan ANKA, operasyonel ilk uçuşunu 27 Mart tarihinde gerçekleştirdi.

ANKA Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

İSTİHBARAT, KEŞİF VE GÖZETLEME

Keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanılağı belirtilen ANKA, gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerine yönelik geliştirildi.

ANKA Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

GEREKLİ YÜKLERİ DE TAŞIYOR

ANKA Sistemi, söz konusu görevleri yerine getirmek amacıyla yükler de taşıyabiliyor

Bu malzemeler ise şöyle;

Elektro Optik Gündüz Kamera (EO Day TV),

Gündüz (EO-ElectroOptic) / Kızılötesi (IR-InfraRed) / Lazer Mesafe Bulucu (LRF-Laser Range Finder) & Lazer İşaretleyici (LD-Laser Designator)

Spotter Faydalı Yükü, SAR/MTI-ISAR Faydalı Yükü

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