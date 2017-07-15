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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı: Mücadele sürecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "FETÖ'yle mücadele tek bir örgüt üyesi kalmayıncaya kadar devam edecektir" dedi.

15.07.2017 - 11:22
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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı mücadele ve soruşturmalarının, tek örgüt üyesi veya yöneticisi kalmayıncaya kadar devam edeceğini söyledi.

"FETÖ'YLE MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAME DECEK"

Kocaman, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başsavcılık olarak ülke tarihinin en sinsi, omurgasız ve en büyük ihanet çetesi FETÖ'ye karşı mücadele ve soruşturmalarının, tek bir FETÖ üyesi veya yöneticisi kalmayıncaya kadar etkin ve kararlı şekilde devam edeceğini" kaydetti.

ANKARA'DA 11 BİN 325 SORUŞTURMA

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün bir yıl önceki darbe teşebbüsünden bu yana "darbeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütü yöneticisi veya üyesi olmak" suçları kapsamında 11 bin 325 dosya açtı. Bu soruşturmalarda 9 bin 271'i tutuklu olmak üzere 57 bin 567 kişi şüpheli olarak yer aldı.

33 İDDİANAME HAZIRLANDI

Başsavcılık, darbeyle ilgili "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "hükümete karşı silahlı isyan" gibi suçlar kapsamında 33 iddianame hazırladı, iddianamelerde 2 bin 727'si tutuklu 3 bin 940 şüpheli yer aldı.

"Silahlı terör örgütü yönetmek veya üyesi olmak" suçu kapsamında da 2 bin 706'sı tutuklu 5 bin 252 şüpheli hakkında bin 467 iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı: Mücadele sürecek

BAŞSAVCILIK, HALEN 9825 SORUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

Başsavcılık, "silahlı terör örgütü yönetmek veya üyesi olmak" suçu kapsamında halen 9 bin 825 soruşturmaya devam ediyor. Bu dosyalarda 3 bin 838'i tutuklu 48 bin 375 şüpheli bulunuyor.

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