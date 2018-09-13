Ankara gelecek yıl tüm okullarda tekli eğitim hedefliyor

Ankara Valisi Ercan Topaca, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin görüşüldüğü toplantıya katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Ercan Topaca, 2018-2019 eğitim-öğretim dönemini sorunsuz başlatmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Okulların ihtiyaçlarının tamamlandığını ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Ercan Topaca, geçen eğitim-öğretim döneminde ciddi bir sorunla karşılaşmadıklarını dile getirdi.

"TEKLİ EĞİTİME GEÇMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Şu anda 360 okul projesiyle 10 bin 500 derslik inşaatının devam ettiğini bildiren Ercan Topaca, bunlardan yaklaşık bin 500 dersliği pazartesi günü itibarıyla eğitime açacaklarını ve takip eden her ay da ortalama bin 500 dersliği kullanıma hazır hale getireceklerini kaydetti.

Ercan Topaca, "Hükümetimizin aldığı karar doğrultusunda 2019-2020 eğitim öğretim dönemine kadar Ankara'da bütün okullarımızda tekli eğitime geçmeyi hedefliyoruz." dedi.

Ankara Valisi Ercan Topaca

"HİÇBİR OKULDA UYUŞTURUCU OLAYI OLMADI"

Geçen eğitim-öğretim dönemini sorunsuz kapattıklarını ve okulları risk gruplarına ayırdıklarını vurgulayan Ercan Topaca, "2017-2018 eğitim-öğretim dönemi boyunca Ankara'da hiçbir okulumuzda uyuşturucu konusunda bir olay olmamıştır. Okulların içinde bu konuda herhangi bir risk bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu konuda rahat olmasını özellikle vurgulamak istiyorum. 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde Ankara'da toplamda 145 öğrenciyle ilgili okul dışında uyuşturucu konusunda işlem yapılmıştır. Bunların 20'si 18 yaş üzerinde, 125'i de 18 yaş altındadır. Geçen yıl Ankaramızda okul çevrelerinde uyuşturucu satışı yapıldığına dair 13 ihbar yapılmıştır. Bu ihbarlar değerlendirilmiştir." diye konuştu.



