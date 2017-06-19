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Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı 2019'da açılacak

Ankara- İzmir arasındaki yolculuğun süresini düşürecek proje, ekonomiye de katkı sağlayacak.

19.06.2017 - 10:54
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Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı 2019'da açılacak

Ankara ile İzmir arasındaki tren yolcuğunu 14 saatten 3.5 saate düşürecek olan ve temeli 2012 yılında atılan İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nde çalışmaların devam ediyor.

Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı 2019'da açılacak

SEYAHAT SÜRESİ DÜŞECEK

İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nde gelinen son nokta ile ilgili bilgi veren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "İzmir-Ankara mevcut demiryolu 824 kilometre olup, seyahat süresi ise yaklaşık 14 saattir. Bu projeyle, iki şehir arası mesafe 624 kilometre ve seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşürülecektir. İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı bir yandan ulaşımda konfor ve güvenliği artırırken, diğer yandan da seyahat alışkanlıklarını ciddi biçimde dönüştürerek ekonomiye önemli katkılar sağlayacak. Projeyle birlikte, yüksek hızlı tren, otoyollar ve bölünmüş yollarıyla İzmir'imizin çok daha gelişmiş hale gelmesi sağlanmış olacak. Bu tarihi projenin, 2019 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor." dedi.

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

İzmir'den Manisa, Afyonkarahisar ve Ankara'ya gidecek hızlı tren hattının ihale süreçleri başlatılmayan hiçbir yerinin kalmadığını belirten Mahmut Atilla Kaya, "6 kesimden oluşan projede çalışmalar hızla devam ediyor. 167 kilometrelik Ankara (Polatlı) - Afyonkarahisar kesiminde altyapı yapım çalışmaları yüzde 40 fiziki ilerlemeyle devam etmektedir. 89 kilometrelik Afyonkarahisar - Uşak (Banaz) kesimi ile Afyonkarahisar direkt geçişi altyapı yapım işi için yüklenici firmaya yer teslimi yapılmış olup, çalışmalar hızla devam etmektedir. 90,6 kilometrelik Banaz-Eşme kesimi altyapı yapım işinde de yüklenici firmaya yer teslimi yapılmış ve çalışmalara başlanmıştır. 74 kilometrelik Eşme-Salihli kesimi altyapı yapımı için 11.07.2017'de mali teklifler alınacaktır. 68 kilometrelik Salihli-Manisa kesimi altyapı yapımı için yüklenici firma ile 11.04.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 26.04.2017 tarihinde de yer teslimi yapılmıştır. 34 kilometrelik Manisa-Menemen kesiminde, hattın 2 ve 3 hatlı hale getirilmesi amacıyla altyapı ve üstyapı yapım işleri için yer teslimi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir." bilgisini verdi.

Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı 2019'da açılacak

MALİYETİ 4.9 MİLYAR LİRA

İzmir'i ve güzergahındaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar'ı Ankara'ya bağlayan proje ile batı doğu aksında önemli bir demiryolu koridorunun oluşturulacağını belirten AK Partili Kaya, projenin toplam yatırım maliyetinin 4.9 milyar liraya ulaşmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

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