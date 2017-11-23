Ankara kaza: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ankara-Samsun karayolunda Samsun istikametinde seyreden Aydın M. idaresindeki 44 BB 200 plakalı şehirler arası yolcu otobüsüne, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 42 DH 029 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve takla atan aracın sürücüsü ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ağır yaralandı.

Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşımda aksamanın olduğu Ankara-Samsun karayolu, temizlik çalışmasının ardından, normale döndü.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.