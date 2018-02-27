Ankara Kitap Fuarı'na rekor ziyaretçi

Kitap fuarında 10 günde binden fazla etkinlik gerçekleştirildi Milli Eğitim Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve Avrasya Yazarlar Birliğinin iş birliğiyle gerçekleştirilen 12. Ankara Kitap Fuarı'nın onur yazarı Atilla Dorsay, uluslararası konuğu ise Rus gazeteci ve bilim-kurgu roman yazarı Dmitry Glukhovsky oldu.

ATO Congresium'da 300'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda, 10 gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu binden fazla etkinlik gerçekleştirildi.

Fuar her yıl olduğu gibi sahaf festivali ile birilikte düzenlendi. Okurlar fuardaki sahaf stantlarında eski kitaplar, dergiler, gazetelerle de buluştu. Fuarla birlikte Ankaralılar kitaba doydu.