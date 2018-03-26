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Ankara- Sivas ilk ray serim töreni yapıldı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde "Ankara-Sivas YHT Hattı İlk Ray Serim Töreni" düzenledi.

AA | 26.03.2018 - 09:54..
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Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ında katıldığı, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen "Ankara-Sivas YHT Hattı İlk Ray Serim Töreni"nde yaptığı konuşmada, projenin ülke için son derece anlamlı ve önemli olduğunu belirtti.

Ankara- Sivas ilk ray serim töreni yapıldı

"TÜRKİYE'DE HÜKÜMETLER RAYLARI DAHA İYİ YAPMAKLA GÖREVLİ"

Demiryolu ağı konusunda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan'ın verdiği rakamları ilk defa duyduğunu anlatan Bozdağ, "Atatürk döneminde döşenen tren hatlarını tamir edemeyen, modernizasyonunu yapamayan hükumetler yollar, raylar trenleri çekmedikçe hızını nasıl azalttığını gördünüz. 120'den 100'e, sonra 80'e, sonra 60'a doğru nasıl indirdiğini gördünüz. Peki Türkiye'de hükümetler, rayları daha iyi yapmakla görevliyken bunu yapmak yerine hızını trenlerin keserek hızlı bir şekilde yoluna devam edebilir miydi, edemezdi ve nitekim edemedi de. Hem karayolunda tıkandı kaldı hem demiryolunda tıkandı kaldı. Adeta damarları tıkanan bir insan gibi." ifadesini kullandı.

Ankara- Sivas ilk ray serim töreni yapıldı

"KATKILAR VERMEYE DEVAM EDİYORUZ"

"Türkiye'nin damarlarını havada, karada, rayda, denizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Sayın Başbakanımızın koordinasyonunda, Ulaştırma Bakanlarımızın amele gibi çalışmasıyla bütün bu damarlar tek tek açıldı." diyen Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün sadece rayda değil, aynı zamanda havada, denizde, karayolunda ve köylerimizin yollarında bütün dünyaya örnek başarılara imza atmış bir Türkiye vardır. Biz böylesi bir Türkiye ile iftihar ediyoruz. Allah'ın izni ile bundan sonraki süreçlerde de yaşattığımız bu büyük değişim ve dönüşümü, kalitesini artırarak daha iyi bir şekle getirerek devam ettireceğiz. Çünkü milletimize bizim borcumuz, onlara karşı vazifemizi daha iyi, en iyi şekilde yapmak suretiyle ancak ödenebilir. Biz buna inanıyor o nedenle gece gündüz hem alın terimizi, hem akıl terimizi akıtarak milletimizin her alanda güçlenmesine büyük katkılar vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Ankara- Sivas ilk ray serim töreni yapıldı

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