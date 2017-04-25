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Ankara ve Malatya'da riskli alanlar belirlendi

Ankara'nın Altındağ ilçesi ile Malatya'nın Battalgazi ilçesi riskli alan ilan edildi. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

25.04.2017 - 15:24
  1. Haberler
  2. Emlak

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Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bazı alanlar riskli alan, Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak belirlendi.

RİSLİ ALAN İLAN EDİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararlara göre, Bakanlar Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesi uyarınca, Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi'ndeki bazı bölgeleri riskli alan ilan etti.

MALATYA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KARARI

Bakanlar Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazısı üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili maddesine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Taştepe ve Hanımın Çiftliği mahallerindeki bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesini kararlaştırdı.

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