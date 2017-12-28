Ankara'da 17 ByLock tahliyesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 11 bin 480 GSM kullanıcısının FETÖ üyelerince geliştirildiği değerlendirilen 'Mor Beyin' gibi uygulama sunucularına yönlendirilmiş oldukları tespit edilmiş ve bu nedenle yaklaşık bin kişinin tutuklandığı belirlenmişti.

BYLOCK TAHLİYELERİ BAŞLADI

Savcılık, bu kapsamda tutuklandığı belirlenen ve FETÖ üyeliği konusunda haklarında başka delil bulunmayan kişiler hakkında ilgili mahkemelere tahliye talebinde bulundu.

Güncellenen 'ByLock' listesinden adı çıkartılan ve hakkında FETÖ'ye yönelik başkaca bir delil bulunmayan 11'i eski polis 17 kişinin tahliyesi talep edildi.

11'İ POLİS 17 TAHLİYE

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine Mustafa A., Fatih A., İbrahim A., Murat T., Erhan A., Ayhan Ç., Birol T., Rasim G., Kenan K., Selçuk T., Coşkun B.'nin tahliyesine karar verdi.

Bylock kullanıcısı olmadıkları ve FETÖ üyesi olduklarına dair başka deliller bulunamayan 11 kişinin mesleğe yeniden dönüş yolu açıldı.