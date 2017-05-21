Ankara'da 2 DEAŞ teröristi öldürüldü

Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen ve terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları değerlendirilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.

ANKARA VALİSİ TOPACA'DAN AÇIKLAMA

Olay yerinde açıklamalarda bulunan Vali Topaca, İstihbarat Daire Başkanlığının koordinesinde İstanbul ve Ankara polisinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma neticesinde düzenlenen operasyonda 2 erkek teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Operasyonun, İstanbul'da gözaltına alınan bir teröristin verdiği ifadelerin ardından düzenlendiğini belirten Topaca, şu bilgileri verdi:

"İstanbul'dan takip edilen Azerbaycan uyruklu kişinin DEAŞ üyesi olduğu değerlendiriliyor. Son günlerde hareketli olması ve araç kiralayarak Ankara'ya gelmesinden şüphelenilmiş, buraya bu 2 kişiyi bıraktığı anlaşılmış. Kendisi ile bu kişilerin DEAŞ üyesi olduğu ve eylem yapmak üzere Ankara'ya bıraktığı şeklinde ifade vermesinden sonra bu operasyon çok acilen planlanmış, müdahalede 2 kişi ölü ele geçirilmiştir."

EVDEN SİLAHLAR VE EL BOMBALARI ÇIKTI

Teröristlere ilişkin bilgilerin henüz netlik kazanmadığını ifade eden Topaca, "Kim oldukları henüz çok net değil, kimliklerini daha bilmiyoruz. Bazı silahlar var, arkadaşlarım tespitlere yeni başlamışlar, bazı el bombaları olduğunu söylediler. Ama henüz çok kesin tespit yapılmış değil. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bir eylem yapmayı planladıklarını tahmin ediyoruz. Ellerindeki silahlar, o patlayıcılar, etkili ve güçlü patlayıcılar, silahlar." dedi.

Teröristlerin uyruklarının henüz tam olarak tespit edilemediğine dikkati çeken Topaca, "Arkadaşlar çalışıyorlar, tabii bütün deliller toplanacak, ev içerisinde bulunan, yanlarındaki eşyalar incelendikten sonra belki ilerleyen saatlerde uyruklarını belirtebiliriz. 2 erkek, 25-30 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Kimlikleriyle ilgili henüz net bilgiler yok." ifadelerini kullandı.

Vali Topaca, "Teröristleri getiren şahıs Azerbaycan uyruklu olunca yabancı olma ihtimalleri var ancak dış görünüşlerinden şu an anlaşılmıyor. Birkaç saate kadar belli olur." diye konuştu.

"ÇATIŞMAYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER"

Operasyonun gece saatlerinde düzenlendiğini anımsatan Topaca, "Gece operasyonu. Gördüğümüz kadarıyla ellerinde silahlar var. Hemen yanı başında silahlara davranmışlar. Çatışma var. Kapıyı patlatarak içeri girdiğimiz için uyanma var. Bunlar zaten bu tür şeylere hazırlıklıdır. Çatışmayla öldürmüşler." şeklinde bilgi verdi.

Topaca, binada oturan vatandaşların durumu ilişkin de "Gürültüyü duymamaları mümkün değil. Ama bu tabii ülke güvenliği, kamu güvenliği açısından zorunlu olan bir şeydir." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Topaca, "Ankara'da bir eylem planlanmış ama bu örgütlerin yapısında biri, diğerinin ne yapacağını bilmez. Ankara'ya bir eylem için geldiklerini söylüyor ama nereye, ne zaman yapacakları konusunda bilgisi olmadığını söylüyor. Bu şahısları buraya getiren İstanbul'da şu an elimizde olan şahıs. Muhtemeldir ki bunların dokümanlarını, eşyalarını incelediğimiz zaman bazı ipuçları yakalanabilir." şeklinde konuştu.

İstanbul'da gözaltına alınan teröristin isminin şu an açıklanmasının doğru olmayacağını vurgulayan Topaca, "O şahıs gözaltında, Azerbaycan uyruklu erkek bir şahıs. İstanbul'da sorgulaması devam ediyor." dedi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Topaca, operasyona katılan bütün polislere teşekkür etti.