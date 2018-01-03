Ankara'da 5 kişi kombiden sızan gazdan zehirlendi

Keçiören İncirli Mahallesi Yeşilay Sokak’ta meydana gelen olayda, kombiden sızan karbonmonoksit gazından rahatsızlanan Nevin T. ve Ali T. ile torunları Sinan Y, Oğuzhan Y. ve Nevin Y, 112 Acil Servis görevlilerinden yardım istedi.

5 KİŞİ SIZAN GAZDAN ETKİLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis ekipleri evde yaşayan aileyi baygın halde buldu. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Ailenin etkilendiği karbonmonoksit gazından bir muhabbet kuşunun da telef olduğunu tespit etti. Başkent Doğalgaz ekipleri binada oturan diğer kişileri de uyandırarak tüm dairelerde karbonmonoksit gazı ölçümü yaptı.