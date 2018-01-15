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Ankara'da asit yüklü tanker şarampole devrildi

Ankara Sincan'da hidroklorik asit yüklü tanker, direksiyonunun kitlenmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü ise yaralandı.

DHA | 15.01.2018 - 16:45..
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Ankara Sanayi Odası 2'nci Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki Alcı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Denizli'den Ankara'ya hidroklorik asit getiren Musa Karaca yönetimindeki 41 F 1929 plakalı tankerin direksiyonu kilitlendi.

ASİT YOLA DÖKÜLDÜ

Asit yüklü tanker kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü Karaca hafif yaralanırken, tankerin kapağının açılması nedeniyle içindeki hidroklorik asit de yola ve çevreye döküldü.

Ankara'da asit yüklü tanker şarampole devrildi

TANKERİN ETRAFINA ŞERİT ÇEKİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, maske takarak tankerin etrafına güvenlik şeridi çekti. Ardından olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara'da asit yüklü tanker şarampole devrildi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri gaz maskeleri takarak tanker çevresinde incelemede bulundu. Tankerin asit tamamen boşaltıldıktan sonra çekici yardımı ile kaldırılacağı ifade edildi. Bu arada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri de olay yerinde incelemede bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da asit yüklü tanker şarampole devrildi

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