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Ankara'da Belediye'den su tasarrufu çağrısı

Hava sıcaklığının 40 dereceleri bulduğu ve tüketimin 1,5 milyon metreküpe ulaştığı Ankara'da Büyükşehir Belediyesi tasarruf çağrısı yaptı.

05.07.2017 - 14:13
  1. Haberler
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ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, son bir haftadır hava sıcaklıklarının rekor seviyelere yükseldiği ve barajlarda buharlaşmaya bağlı su kaybının arttığı belirtildi.

3 TEMMUZ'DA REKOR TÜKETİM

Artan sıcaklıklara bağlı barajlardaki buharlaşmanın 240 bin metreküpe ulaştığına işaret edilen açıklamada, "Bahçe sulamalarındaki artış nedeniyle, su tüketiminde çok yüksek rakamlar yaşanıyor. 3 Temmuz Pazartesi günü, Başkentlilerin oldukça önemli kısmı tatilde ya da memleketinde olmasına rağmen gerçekleşen 1 milyon 450 bin metreküplük tüketim bir rekordur." bilgisi verildi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 31,74

Ankara'ya su sağlayan barajlardaki doluluk oranının 31,74 seviyesinde olduğu ve eylüle kadar su sıkıntısının öngörülmediği belirtilen açıklamada, su tasarrufu çağrısı yapıldı.

TASARRUF İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bahçeler hortumla değil yağmurlama sistemiyle sulanmalı. Kapı önleri, balkonlar, bahçeler önce süpürülüp sonra yıkanmalı. Suyun itici gücünden yararlanarak temizlik yapmaya çalışmak, israfa yol açar. Evdeki bozuk musluklar tamir ettirilmeli. Araçlar, hortumla değil kovaya doldurulacak suyla yıkanmalı. Bulaşık ve çamaşır makineleri, tam doldurulmadan çalıştırılmamalı. Sebze ve meyveler elde yıkanmak yerine, su dolu bir kapta yıkanmalı."

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