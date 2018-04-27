Ankara'da evlenen beden öğretmenleri takım elbise giymedi

Ankara'da dünyaevine giren Umut Benlikara ile Aycan Turan çifti evlilik törenlerinin unutulmayacak bir anı olarak hatırlanmasını istedi.

DAVETİYEDE EŞOFMAN İSTEĞİ

Gelinin annesi Nihal Turan'ın ilginç teklifi üzerine beden eğitimi öğretmeni olan çift, nikâhlarının gelinlik ve damatlık yerine eşofman ve spor ayakkabı giyerek kıyılmasını kararlaştırdı. Nikâha, davetlilerin de eşofmanla gelmesi için davetiye gönderildi.

ALKIŞ YERİNE DÜDÜK ÇALDILAR

Çift, özel hazırladıkları beyaz tişörtün ön kısmına kendi fotoğraflarını, arka kısmına ise nikâh tarihi ve “Mr. Benlikara ve Mrs. Benlikara” yazdırdı. Ayakkabılarının toka kısmında ise kendi adları yer aldı.

Hürriyet'in haberine göre; davetiyede yazıldığı gibi eşofman giyerek gelen davetliler, nikâhın kıyılacağı salonun girişinde düdük verilince bir kez daha şaşırdı. Düdüğü alan davetlilerden bir isteklerinin olduğunu belirten çift, 'Evet' dedikleri zaman alkışlamak yerine düdük çalmalarını söyledi.