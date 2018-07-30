taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.585
USD
4,8586
EURO
5,6659
ALTIN
190,67
PETR
74,7800

Ankara'da FETÖ soruşturması: 19 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, eski Gazi Üniversitesi personeli 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA | 30.07.2018 - 08:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen eski Gazi Üniversitesi çalışanı 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aralarında KHK'larla ihraç edilenlerin de bulunduğu zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

10 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu öğrenilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için 4 ilde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arsev Eraslan: Ay'a gitmek çok boş bir şey

Arsev Eraslan: Ay'a gitmek çok boş bir şey

63
Malezya halkı dış borcu ödemek için bağış yaptı

Malezya halkı dış borcu ödemek için bağış yaptı

66
Almanya'daki Türkler Mesut Özil'e sahip çıktı

Almanya'daki Türkler Mesut Özil'e sahip çıktı

32
Demet Akalın: Beni eleştirenler şimdi mayo giyiyor

Demet Akalın: Beni eleştirenler şimdi mayo giyiyor

9
Şırnak ile Cizre arası 20 dakikaya düşüyor

Şırnak ile Cizre arası 20 dakikaya düşüyor

12
Cem Yılmaz polis çevirmesine takıldı

Cem Yılmaz polis çevirmesine takıldı

6
Neslihan Atagül çöp topladı

Neslihan Atagül çöp topladı

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM