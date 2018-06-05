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Ankara’da Japon çağdaş sanat sergisi açıldı

Serginin açılışına katılan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, "Bu gördüğünüz eserler, zor çağımızdan olumlu yönler çıkartmaya çalışan sanatçıların yorumlarıdır" dedi.

AA | 05.06.2018 - 08:55..
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Japonya'nın 15 genç çağdaş sanatçısına ait eserlerin yer aldığı Kış Bahçesi: Japon Çağdaş Sanatında Mikropop İmgesinin Keşfi isimli sergi açıldı.

Çankaya Belediyesine ait Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, Japonya Büyükelçiliği, The Japan Foundation’ın iş birliğinde gerçekleştirilen serginin açılışına, diplomasi, iş ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Ankara’da Japon çağdaş sanat sergisi açıldı

KIŞ BAHÇESİ

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, "İlk anlamı, kış mevsiminde solmuş, bitmiş bir bahçe imajı. Diğer anlamı ise bir seradır kış bahçesi. Burada eserleri bulunan sanatçılar, sanki bir kış bahçesinin zorlukları gibi bu çağımızın zorlukları içerisinde bu kolay olmayan dünyada olumlu yönler bulmaya çalışarak günlük hayatlarını sanki bir seranın içindeki habitat gibi değerlendirmeyi hedefliyorlar" dedi.

Ankara’da Japon çağdaş sanat sergisi açıldı

Sergi, 17 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

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