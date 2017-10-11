Ankara'da kaçak zayıflama hapı operasyonu

Ölüme sebebiyet verdiği için yasaklanan kaçak zayıflama haplarının satışının yapıldığını belirleyen polis ekipleri harekete geçti.
ELE GEÇİRİLENLER
Hapları sattığı tespit edilen Ahmet Eren C'yi takibe alan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Yenimahalle ilçesi Mohaç Sokağı'nda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 82 bin 764 kaçak zayıflama hapı ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Eren C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.