Ankara'da kar maskeli soyguncular yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Altındağ'da 4, Pursaklar'da 3 olmak üzere 3 yılda silah ve bıçak kullanarak 7 market kasiyerini gasbedenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekiplerince incelenen güvenlik kamerası kayıtlarından zanlılardan birinin önce markette keşif yaptığı, daha sonra maskeli çete üyelerinin silah ya da bıçakla kasiyerleri tehdit ederek kasadan paraları aldıkları belirlendi.

7 MARKETTEN 13 BİN 150 LİRA

Zanlıların bu yolla 5 Mart 2015 ile 10 Ocak 2017 tarihlerinde 7 market kasiyerinden 13 bin 150 lira gasbettiği ortaya çıktı.

350 GÜVENLİK KAMERASI KAYDI İNCELENDİ

Yaklaşık 350 güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis, zanlıların C.Y, S.T, T.Y.Ş, M.A. ve Ö.Ç. olduğunu tespit etti.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, 5 zanlıyı adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf eden zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çete üyelerinin market kasiyerlerini gasbetme anları, güvenlik kameralarınca kaydedildi.