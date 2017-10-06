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Ankara'da karı koca kızlarının gözü önünde öldürüldü

Başkentte bir karı koca, seyir halindeki otomobilleri durdurularak, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

06.10.2017 - 23:33
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Gökay ve Hilal İzci çifti ile 7 yaşlarındaki çocukları Ayça'nın içinde bulunduğu 06 DTF 98 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Mamak Araplar Mezarlığı önünde durduruldu.

Ankara'da karı koca kızlarının gözü önünde öldürüldü

KIZLARININ ÖNÜNDE CAN VERDİLER

Araçtan indirilen İzci çifti, şüpheliler tarafından burada silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, çiftin hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Ankara'da karı koca kızlarının gözü önünde öldürüldü

Saldırı sırasında araçta bulunan İzci çiftinin kızları Ayça ise polis tarafından koruma altına alındı.

Haberin duyulması üzerine olay yerine gelen İzci çiftinin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirlemek için çevredeki binaların güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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