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Ankara'da konut satışları arttı

Ankara'da artan konut satışları ülke ortalamasının üzerine çıktı.

03.11.2017 - 15:03
  1. Haberler
  2. Emlak

Ankara'nın Çankaya ilçesinde özellikle Çayyolu ve Yaşamkent, Etimesgut ilçesinde Bağlıca, Gölbaşı ilçesinde İncek semtlerinin ve Yenimahalle ilçesinde konut satışları artış gösterdi.

Ankara'da konut satışları arttı

Ankara'da konut satış fiyatı bin 850 lira/metrekare, ortalama konut fiyatı 245 bin lira olarak belirlendi. Ankara'dan alınan bir ev ise kendini 16 yılda karşılıyor.

KONUT FİYATLARI ÇANKAYA'DA ARTTI

Konut fiyatlarının en yüksek ilçe Çankaya oldu. Çankaya’da ortalama konut satış fiyatı 2 bin 725 lira/metrekare, ortalama konut fiyatı 390 bin lira. Çankaya'dan alınan evler de kendini 20 yılda karşılıyor.

Ankara'da konut satışları arttı

FİYATLAR DEĞİŞİYOR

Çayyolu’nda konut satış fiyatı 3 bin 350 TL/metrekare, konut fiyatı 650 bin TL, yatırımın geri dönüş süresi 25 yıl. Yaşamkent’te ise konut satış fiyatı 3 bin 200 TL/metrekare, konut fiyatı 550 bin TL, geri dönüş süresi 22 yıl olarak belirlendi.

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