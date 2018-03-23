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Ankara'da kumar operasyonu: 33 gözaltı

Ankara'da kumar oynatılan bir çadıra yapılan operasyonda 33 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

AA | 23.03.2018 - 03:06..
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Emniyet ekipleri Ankara'nın Sincan ilçesinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan operasyonda, mekan sahihibi ve kumar oynayan toplam 33 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da kumar operasyonu: 33 gözaltı

MEKAN SAHİBİNE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ekipler, 20 masa ve 80 sandalyenin bulunduğu çadırda kumar oynattığı iddia edilen Cahit Burak A. ile kumar oynadıkları öne sürülen 32 kişiyi gözaltına aldı.

Baskında bir tombala makinesi ile 125 tombala kartı, oyun pulları ve topları ele geçiren ekipler, kumar oynamaktan idari işlem yaptıkları 32 kişiye para cezası uyguladı. Cahit Burak A. hakkında ise kumar oynatmak ve kumar için yer temin etmekten adli işlem başlatıldı.

Polis, söz konusu tombala makinesi ve oyun malzemelerine el koydu.

Ankara'da kumar operasyonu: 33 gözaltı

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