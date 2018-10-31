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Ankara'da namus cinayeti: 2 ölü

Ankara'da kız kardeşiyle ilişkisi bulunduğu belirtilen kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs, olayın ardından intihar etti.

İHA | 31.10.2018 - 03:20..
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kşam saatlerinde Kahramankazan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, aralarında kız meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunan Mehmet A. (47) ile Güray Y.(32), çarşı içerisinde bulunan bir tekel bayisinde bir araya geldi. Mehmet A.’nın işlettiği bayi içinde bir süre tartışan şahıslar, kısa süre sonra kavgaya tutuştu.

ÖNCE TARTIŞTIĞI ŞAHSI, SONRA KENDİSİNİ VURDU

Daha sonra yanında getirdiği silahını Mehmet A.’ya doğrultarak ardı ardına ateşleyen Güray Y. şahsı ağır yaraladı. Ardından da namluyu kendi kafasına çeviren Güray Y., olay yerinde intihar etti.

Ankara'da namus cinayeti: 2 ölü

HASTANEDE KURTARILAMADI

Silah seslerini duyan mahalleli, hemen polise ihbarda bulundu. Kısa süre içinde olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kanlar içinde yerde yatan Mehmet A., ağır yaralı halde Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Ankara'da namus cinayeti: 2 ölü

Çevre güvenliğini alan polis ekipleri, iş yeri içindeki güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı. Olay yerini şerit çekerek korumaya alan ekipler, mahalle sakinlerinin de ifadesine başvurdu. Daha sonra adrese sevk edilen Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği birimlerine bağlı polisler, Güray Y.’nin cansız bedeni ve dükkan içinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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