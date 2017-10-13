Ankara'da okul servisleri çarpıştı: 4 yaralı

Haydar Bektaş'ın kullandığı 06 C 3658 plakalı okul servisi, 272. Cadde ile 273. Sokak'ın kesiştiği noktada Şenol Aslan idaresindeki 06 C 3409 plakalı okul servisiyle çarpışarak devrildi.

2'Sİ ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUK 4 YARALI

Kazada servis şoförü Bektaş ile aynı araçtaki 2 zihinsel engelli çocuk ve servis rehberi yaralandı. Diğer okul servisinin şoförü ile 14 öğrenci, kazayı yara almadan atlattı.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.