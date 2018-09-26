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Ankara'da otogar hırsızı yakalandı

Ankara Şehirlerarsı Otobüs Terminali'nde otobüslerden yolcuların dizüstü bilgisayarlarını ve cep telefonlarını çalan E.G güvenlik kameralarına yakalanmasının ardından tutuklandı.

DHA | 26.09.2018 - 16:13..
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AŞTİ'de Ağustos ayı içinde terminal içindeki mescitten ve özellikle hareket etmek üzere olan otobüslerden çok sayıda eşya çalındı.

KEŞİF YAPARKEN GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, terminaldeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Polis ekiplerinin çalışmaları ve kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu, AŞTİ'de 2 dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu, 1 harici bellek ve Beypazarı ilçesinde 1 otomobilden 2 altın bilezik çaldığı belirlenen E.G., hırsızlık için tekrar geldiği AŞTİ'de keşif yaparken gözaltına alındı.

Terminal faresi önce kameraya sonra polise yakalandı VİDEO

20 BİN LİRALIK HIRSIZLIK

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüphelinin 6 hırsızlık olayı gerçekleştirdiği ve mağdurları 20 bin TL zarara uğrattığı, uyuşturucu temin etmek için hırsızlık yaptığı, çaldığı bilezikleri kuyumcuya sattığı, diğer malzemelerin bir kısmını ise değerinin altında M.S.' ye sattığı ve M.S.'nin de piyasaya sürdüğü tespit edildi. Bunun üzerine M.S. de gözaltına alınırken, M.S.'de bulunan çalıntı bir dizüstü bilgisayar da sahibine teslim edildi. 12 suç kaydı olduğu belirlenen E.G. ve 7 suç kaydı olduğu belirlenen M.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli E.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.S. serbest bırakıldı.

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