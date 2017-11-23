Ankara'da otomobil çetesi çökertildi

Sahte evrak düzenleyerek sıfır gibi yurda girişi yapılan ikinci el araçları, çeşitli galeriler üzerinden değerinin altında satmaya çalıştıkları belirlenen zanlılar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

HEPSİ GÖZALTINDA

Otomobilleri, aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 17 ilde çeşitli galeriler aracılığıyla satmaya çalıştıkları belirlenen A.F.Y, C.Y, Ş.D, A.A. ile araçların gümrükten sahte evrakla geçirilmesini sağlayan gümrük müşavirleri Y.T. ve H.G. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

1 MİLYON 58 BİN 18 EURO

Zanlıların eksik beyanda bulunarak Türkiye'ye getirdikleri 48 araçla, ülkeyi 1 milyon 58 bin 18 euro vergi kaybına uğrattığı belirlendi.

Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.