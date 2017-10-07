Ankara'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan çift öldü

Ankara'nın Mamak İlçesi'nde dün saat 20:30 sıralarında, hareket halindeki Gökay İ. yönetimindeki otomobile kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı da sürücü Gökay İ. ile yanındaki eşi Hilal İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Yanlarında bulunan çiftin tek çocuğu ise olaydan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak inceleme başlattı. Acı haberi duyan çiftin yakınları ise olay yerine koştu. Yakınları yol ortasında bulunan cesetleri görünce gözyaşı döktü.

SALDIRGAN OTOMOBİLİNDE İNTİHAR ETTİ

Gökay İ. ile eşi Hilal İ.'nin öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, otomobille kaçan saldırganın Erol K. olduğunu belirledi. Plakası tespit edilen otomobil, olay yeri yakınında polis ekiplerince durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan Erol K. kaçtı ve Hüseyin Gazi Türbesi'nden Dostlar Mahallesi'ne inen dağ yolunda aracı durdurup, tabancayla intihar etti.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erol K.'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.