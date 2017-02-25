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Ankara’da park halindeki 4 araç yandı

İcralık araçların bulunduğu otoparkta bulunan 4 aracın kundaklandığı iddia edildi.

25.02.2017 - 07:42
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Altındağ Anafartalar Mahallesi Tunç Caddesi üzerinde, içerisinde icralık araçların bulunduğu otoparktaki plakasız minibüs, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangının hızla büyümesi üzerine, alevler minibüsün yanında bulunan 54 ZN 443, 06 FU 7490 ve 06 DVH 30 plakalı otomobillere sirayet etti. Araçlardan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri, hızla alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altında alındı. İtfaiye ekiplerinin rahat çalışması için çevrede önlem alan polis ekipleri, bir yandan da olayın görgü tanıklarından bilgi aldı. 3 aracın kullanılamaz hale geldiği yangının, kundaklama sonucu çıktığı iddia edildi.

Ankara’da park halindeki 4 araç yandı

TİNERCİ ŞÜPHESİ

Madde bağımlısı şahısların otoparktaki araçların içine girdiğini söyleyen komşu işletmenin bekçisi, “Benim gördüğüm kadarıyla yangın minibüste başladı, ondan da diğerler araçlara sıçradı. Tinercilerin yaptığını tahmin ediyorum. Çünkü bunun içine sürekli girip çıkıyorlardı. Olay anında ben içeride bekliyordum. Sonra alevleri görünce itfaiyeye haber verdik. Kısa sürede söndürdüler yangını” şeklinde konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




Ankara’da park halindeki 4 araç yandı

Ankara’da park halindeki 4 araç yandı

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