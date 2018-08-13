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Ankara’da pompalı tüfek dehşeti: 8 yaralı

Bir kişinin kuyumcu dükkanına rastgele ateş etmesi sonucu 1'i çocuk, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

İHA | 13.08.2018 - 23:01..
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Altındağ ilçesinde 17 yaşındaki C.B., saat 18.00 sıralarında elindeki pompalı tüfekle yaya olarak Şehit Teğmen Kalmaz Posta Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya yaklaştı.

Burada pompalı tüfeğe kurşun dolduran C.B., bir anda tüfekle etrafa ateş etmeye başladı. Açılan kurşunlar ve saçmaların isabet ettiği 8 kişi yere yığıldı. Panikleyen vatandaşlar sağa sola kaçarken, etrafa rastgele ateş açan C.B., kurşunun bitmesiyle olay yerinden kaçtı.

RASTGELE ATEŞ ETTİ, 8 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki esnaf durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yere yığılan 1’i çocuk, 1’i ağır toplamda 8 yaralıyı tedavileri yapılmak üzere çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çektikten sonra, durumu Olay Yeri İnceleme Birimi’ne ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Ekipler olayla ilgili delilleri titizlikle toplarken, Cinayet Büro Dedektifleri kamera kayıtlarını inceledikten sonra kaçan C.B.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayda elinden yaralanan Harun Yiğit, “Pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Benim de elime saçma değdi. Ben hemen yere eğildim. Baya kişi yaralandı. Ağır yaralılar vardı. Şahıs herhalde uyuşturucu bağımlısıymış” dedi.

Ankara’da pompalı tüfek dehşeti: 8 yaralı

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