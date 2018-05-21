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Ankara'da selde mahsur kalanları kurtardı

Başkent’te akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Atatürk Bulvarı'ndaki Akay Alt Geçidi’nde mahsur kalanları belediye çalışanı İlbey Kubilay Arslan, kurtardı.

Haber Merkezi | 21.05.2018 - 07:09..
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde elektrik teknisyeni olarak çalışan İlbey Kubilay Arslan, Akay Alt Geçidi'nde oluşan sel sonrası bölgede herhangi bir elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol etmek için olay yerine geldi.

KADIN VE ÇOCUKLARI ARAÇLARIN İÇİNDEN ÇIKARDI

Araç içerisinde mahsur kalan vatandaşların yardım çağrısına da kayıtsız kalamayan Arslan, mahsur kalan çocuk ve kadınları araçlarının içerisinden tek tek çıkarttı. Ardından omuzuna aldığı çocuk ve kadınları tek tek kurtarması dikkat çekti.

Ankara'da selde mahsur kalanları kurtardı

Bu arada yine alt geçitteki araçların birinde 9 aylık bebeğiyle mahsur kalan kadını tek başına kurtaran itfaiye personeli Nevzat Kaleli de güne damgasını vurdu.

BAZI BÖLGELER SULAR ALTINDA KALDI

Sel suları nedeniyle Sıhhıye, Kızılay, Kolej, Misket Mahallesi, Mamak'ın bazı semtleri de sel sularından etkilendi, ev ve işyerlerini su bastı ve onlarca araç sular altında kaldı.

Öte yandan Alay Alt Geçidi'nde mahsur kalan araçlar ve otobüs itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrası dışarı çıkarıldı. Daha sonra alt geçit belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Bu arada Ankara'nın yüksek kesimlerinde dolu yağışı da etkili oldu.

Ankara'da selde mahsur kalanları kurtardı

Ankara'da selde mahsur kalanları kurtardı

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