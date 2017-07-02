Ankara'da memurlara sıcaklık tatili

Ankara'da hava sıcaklıklarının 40 dereceye yakınlaşmasıyla Valilik harekete geçti.

ANKARA'DA SICAK HAVA İZNİ

Ankara'da sıcak hava nedeniyle yarın, kamuda çalışan hamileler ve engelliler için idari izin verildi. Kalp, damar, solunum ve kanser hastalarına da izin verildi.

Ankara'daki sıcak hava izni ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:



"Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava tahmin raporlarına göre, Ankara ilimizde hava sıcaklığının, 03/07/2017 Pazartesi günü yükselmeye devam edeceği tahmin edilmektedir.

Sağlık Bakanlığı'nın 2007/52 sayılı Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler Genelgesi kapsamında, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 02.07.2017 tarihinde, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi hükmüne göre, olağanüstü toplanarak Ankara İlindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan;

1. Hamile bayanlar,

2. Rapor ile tevsik edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar,

3. Yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların 03 Temmuz 2017 tarihinde idari izinli sayılmalarına karar vermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."