Ankara'daki patlama sesi F-16 uçuşundan kaynaklandı

Saat 15.00 sıralarındaki patlama sesi, Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde yoğun olarak duyuldu.

Patlama sesi sonrası sosyal medyada yalan yanlış bilgiler dolaştı. Ölü ve yaralıların olduğunu iddia edenler vardı. Ancak gerçek bir süre sonra valilik tarafından yapılan açıklamayla ortaya çıktı.

ANKARA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Ankara Valisi Ercan Topaca sosyal medya hesabından "Ankara’da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine, yapılan incelmede, söz konusu patlama sesinin, F 16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğünde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasını yaptı.