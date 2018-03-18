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Ankara'da silahlı kavga: 5 yaralı

Başkentte iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

AA | 18.03.2018 - 19:24..
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Çankaya ilçesi Maltepe semtindeki bir otelin önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMADA SİLAHLAR ÇIKTI

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Bülent A. ve Ömer Faruk A. ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi silahla yaralandı.

Ankara'da silahlı kavga: 5 yaralı

YARALILAR TEDAVİDE

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kavgaya karıştıkları öne sürülen bazı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara'da silahlı kavga: 5 yaralı

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