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Ankara'da silahlı saldırı: 2 ölü

Ankara'da bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

16.04.2017 - 16:50
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Ankara'nın Çankaya ilçesi Yıldız Mahallesi 4.Cadde'de bir kafeye giren kimliği belirlenemeyen silahlı 2 şüpheli tarafından ateş edilmesi sonucu Mehmet Mustafa Ö, Tunacan B, Ali S. ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet Mustafa Ö. (51) ve Tunacan B. (18) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Ali S.'nin (39) hayati tehlikesinin olmadığı, kimliği tespit edilemeyen diğer yaralının da olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Polis ekiplerince araçla kaçtığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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