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Ankara'da taksi ücreti tartışması cinayetle bitti

Taksi ücreti nedeniyle tartıştığı şoförü öldürdüğünü itiraf eden zanlı, tutuklandı.

01.11.2017 - 14:15
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TAKSİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan ilçesi Menderes Mahallesi'nde darbedilerek öldürülen taksi şoförü Cemal A'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında harekete geçen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemal A'nın aracının bulunduğu bölgedeki kamera kayıtlarından başlayıp, taksinin izlediği güzergahın görüntülerini geriye doğru tarayarak inceledi.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Taksicinin katil zanlısını Ulus'ta araca aldığını tespit eden ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesi sonucu olayın faili olduğu gerekçesiyle Cüneyt S'yi gözaltına aldı.

AŞIRI ALKOLLÜYDÜ

Cüneyt S. ifadesinde, olay günü maktulün arabasına bindiğinde aşırı alkollü olduğunu, seyahat esnasında kendisiyle konuşmadığını ileri sürdü. Zanlı, Ulus'tan Sincan Menderes Mahallesi'ne geldiklerinde taksi ücreti konusunda aralarında tartışma yaşandığını, daha sonra Cemal A'nın arabayı durdurduğunu ve araçtan inip kavga ettiklerini anlattı.

Birkaç yumruk darbesinden sonra Cemal A'nın yere düştüğünü ancak kalkamadığını, niyetinin öldürmek olmadığını ileri süren Cüneyt S, maktulün hareketsiz yattığını görünce telaşlanıp olay yerinden kaçtığını itiraf etti.

TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Cüneyt S, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

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